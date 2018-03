Die Wolfenbütteler Braubar schließt – zumindest vorerst

Die Tage der Braubar in Wolfenbüttel sind gezählt. Im Juni soll der Gastronomie-Betrieb, in dem selbst gebrautes Bier angeboten wird, an seinem Sandort an der Okerstraße in Wolfenbüttel schließen. Betreiber Andreas Stebner will mit seiner Gaststätte nach Braunschweig umziehen. Eine Neueröffnung an anderer Stelle in Wolfenbüttel wird aber angestrebt. Nach einem Ort dafür sucht das junge Unternehmen noch....