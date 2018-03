Die Osterlounge in der Innenstadt kommt gut an

Die Wolfenbütteler ließen sich vom Dauerregen die Osterstimmung nicht verderben. Viele hundert Besucher kamen am Samstag in die Fußgängerzone und freuten sich am bunt geschmückten Bauernhof, den das Veranstaltungsmanagement vor dem Bankhaus Seeliger aufgebaut hatte. Das große Osternest, dass in den vergangenen Jahren die Attraktion in der Innenstadt gewesen war, wurde kaum vermisst. In dem Osterlounge...