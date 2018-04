CDU lädt zur Ortsbegehung ein

Groß Stöckheim Der CDU-Stadtverband lädt am Mittwoch, 4. April, zur Ortsbegehung in Groß Stöckheim ein. Los geht es um 17 Uhr. Treffpunkt ist das „Café Elzbeth“ an der Hauptstraße an der Einmündung zum Leiferder Weg. Gäste sind willkommen.