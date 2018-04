Judofüchse leben Sport und Werte vor

Sie engagieren sich auf Lehrgängen und bringen ihre Ideen aktiv in die Vereinsarbeit ein. Auch neben dem Sport sind sie für die Kinder und Jugendlichen der Gruppe da. Die Rede ist von den Judofüchsen, dem Juniorteam der Judoabteilung im TSV Hordorf.

Viele der älteren Judofüchse sind von klein auf dabei, einige bereits seit ihrem vierten Lebensjahr. „Ich fand Fußball langweilig“, sagen Fabian Winter und Björn Krok. Judo sei gut für das Koordinieren von Bewegungsabläufen und um etwas über Körperdynamik zu lernen. „Wir sind reingewachsen in den Sport und damit erwachsen geworden“, sagt Krok.

Der familiäre Zusammenhalt ist groß bei den 2016 gegründeten Judofüchsen, berichtet Abteilungsleiterin Saskia Grünvogel. Rund 150 Mitglieder hat die Judoabteilung, das Juniorteam der Judofüchse stellt etwa 14 davon. „Im Landkreis Wolfenbüttel stellen wir die größte Judoabteilung, in ganz Niedersachsen sind wir von der Stärke unter den Top 20“, erklärt Sportwart Uwe Grünvogel.

Das Team macht auch neben dem Sport ganz viel gemeinsam. Fast jeder ist neben den Judofüchsen noch als Trainer bei den jüngeren Judoka im Einsatz. „Ohne die Unterstützung der Junioren sind viele Aktionen nicht möglich“, erzählt der Sportwart. Dazu zählen Wochenendübernachtungen, Eltern-Kind-Trainings, Zeltlager und vieles mehr. „Das machen sie ehrenamtlich in ihrer Freizeit weit über das normale Maß hinaus“, lobt der Sportwart. Die Botschaft der Junioren ist klar: „Wir möchten unsere Erfahrungen an die Jüngeren weiter geben und dem Verein etwas zurückgeben“, erzählt Jannis Herling. Entsprechend groß ist die Akzeptanz der Junioren bei den übrigen Trainingsgruppen. Das Juniorteam hat keine Nachwuchsprobleme. Ein Höhepunkt ist das Ausrichten des Fuchsturniers für Kinder von 6 bis 13 Jahren. „Die logistischen Herausforderungen sind ohne die Jugendlichen kaum mehr zu meistern“, so Grünvogel. Immerhin machen mehr als 200 Sportler aus ganz Niedersachsen mit.

Auch in der sonstigen Vereinsarbeit machen die Füchse mit, übernehmen feste Aufgaben vom Vorstand. „Dazu gehört zum Beispiel die Judo-Safari des Deutschen Judo-Bundes“, so Grünvogel. Das Juniorteam agiert selbständig im Auftrag der Abteilung, organisiert das Sommerfest, Hallenübernachtungen und vieles mehr. „Dieses Jahr konnten wir einige Events nach Hordorf holen“, erzählt Grünvogel. Die Judofüchse wollen sich um ein Behinderten-Event des Niedersächsischen Judoverbandes kümmern, sie richten ein Regionstraining, ein zehntägiges Zeltlager und eine Judo-Safari aus.

DER GEMEINSAM-PREIS Am 17. Mai ehrt unsere Zeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 15. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. In den nächsten Wochen stellen wir hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Name des Kandidaten: Judofüchse Hordorf Das Ziel: Den Kindern und Jugendlichen werden durch das Team Werte wie ein freundliches Miteinander, gegenseitige Hilfestellungen und gemeinsames Erleben vorbildlich vorgelebt und weitergegeben. Höhepunkt ist die Ausrichtung des Fuchsturniers für Kinder. Im Team sind 15 Mitglieder. Kontakt: Abteilungsleiterin Judofüchse Saskia Grünvogel, Roter Winkel 2, Gewerbehof, 38162 Cremlingen OT Hordorf, 0 1 77 / 3 44 11 36.