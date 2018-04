Wolfenbüttel Nach der körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen am Ostermontag gegen 20.30 Uhr in einem Lokal an der Frankfurter Straße sucht die Polizei nun Zeugen. Sieben Personen seien in Krankenhäusern behandelt worden. Wer Aussagen zu dem Tathergang machen kann, wird gebeten, sich zu melden unter (0 53 31) 93 30.