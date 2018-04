Wolfenbüttel Unbekannte sind nach Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Steinberg in Cremlingen eingebrochen. Die Tatzeit lag laut Polizei zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 5 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.