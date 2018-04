Erneut Stromausfall in weiten Teilen der Stadt

Weite Teile der Stadt Wolfenbüttel waren am Mittwoch nach Angaben der Stadtwerke ab 13.34 Uhr von einem Stromausfall betroffen. Ursache war eine gleichzeitige Beschädigung zweier 20 kV-Kabel durch einen Bagger am Landeshuter Platz, die eine Kette von Stromausfällen ausgelöst hatte. Der Baggerführer hatte das Stromkabel an einer anderen Stelle vermutet. Er war froh, keinen Stromschlag abbekommen zu haben. ...