Wolfenbüttel Autodiebe haben einen am Buchenweg in Schöppenstedt abgestellten Audi A 6 Avant gestohlen. Die Tatzeit, so die Polizei, lag zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 6.15 Uhr. Der Wert des schwarzen Wagens mit dem Kennzeichen: GS – KB 333, wird mit rund 65 000 Euro angegeben.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.