Frühstück am Theater

Wolfenbüttel Zum Abschluss des Lessingfestivals, das am 5. Mai startet, lädt der Kulturbund am Sonntag, 27. Mai, zum Theaterfrühstück ein. Dann stehen von 11 bis 14 Uhr auf dem Vorplatz des Theaters Tische bereit (Einzelplatz 5 Euro, Tisch für acht 30 Euro), an denen die mitgebrachten Speisen verzehrt werden...