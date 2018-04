Experimente zum Thema Farben im Aha-Museum

Wolfenbüttel Das Aha-Erlebnismuseum an der Lindener Straße bietet am Samstag, 21. April, Experimente für interessierte Forscher. Christoph Michel vom Entdeckerladen reist mit vielen Kisten und Koffern an. Diesmal geht es von 15 bis 16 Uhr passend zum Thema Architektur rund um Farben. Wie entstehen sie, wie...