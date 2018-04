Unbekannte haben zwei Geldautomaten in der Commerbank-Filiale in der Breiten Straße in Wolfenbüttel gesprengt.

Unbekannte haben zwei Geldautomaten in der Commerbank-Filiale in der Breiten Straße in Wolfenbüttel gesprengt.

Unbekannte haben zwei Geldautomaten in der Commerbank-Filiale in der Breiten Straße in Wolfenbüttel gesprengt.

Unbekannte haben zwei Geldautomaten in der Commerbank-Filiale in der Breiten Straße in Wolfenbüttel gesprengt.

Unbekannte haben zwei Geldautomaten in der Commerbank-Filiale in der Breiten Straße in Wolfenbüttel gesprengt.

Unbekannte haben zwei Geldautomaten in der Commerbank-Filiale in der Breiten Straße in Wolfenbüttel gesprengt.

Unbekannte haben am Samstag gegen 4.10 Uhr in der Breiten Herzogstraße in Wolfenbüttel zwei Geldautomaten in einer Commerzbank-Filiale gesprengt. Das berichtete die Polizei am Morgen.

Die Höhe des Schadens und des Diebesgutes seien unbekannt. Die Fahndung nach den Tätern läuft. Zur Spurensicherung seien Experten hinzugezogen worden, berichtete die Polizei.