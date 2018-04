Polizei fasst zwei Einbrecher auf frischer Tat

Wolfenbüttel Die Polizei hat zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Demnach bemerkte eine Funkstreife am Sonntag gegen 18.30 Uhr, wie ein Mann von einem Grundstück an der Goslarschen Straße über eine Mauer zur Straße hin überkletterte. Danach wurde, so die Polizei, eine Tasche über die Mauer auf den Gehweg geworfen.

Nachdem die Polizisten den Mann angesprochen hatten, lief der Richtung Straße Kaltes Tal davon. Einer der Beamten nahm die Verfolgung zu Fuß auf, holte den Unbekannten ein und nahm ihn vorläufig fest.

Zeitgleich gab es einen Zeugenhinweis auf eine zweite Person, die ebenfalls das Grundstück zu Fuß verlassen habe und nun auf der Goslarschen Straße unterwegs sei. Auch die wurde vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen ergaben, so die Polizei, dass die beiden Männer kurz zuvor in ein derzeit leerstehendes Haus eingebrochen waren und es durchsucht hatten.

In der Tasche habe sich mutmaßliches Diebesgut befunden, unter anderem Musikinstrumente. Die beiden Tatverdächtigen, ein 38-Jähriger aus Wolfenbüttel und ein 39-Jähriger ohne festen Wohnsitz kamen ins Polizeigewahrsam. Der 38-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Montagmittag entlassen. Der 39-Jährige wurde aufgrund anderer bestehender Haftbefehle den Justizbehörden übergeben.

Ob die beiden für weitere Einbrüche in Frage kommen, sollen die weiteren Ermittlungen ergeben.