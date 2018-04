Ehrenamtliche werden Ausbildungslotsen

Wolfenbüttel Das Bildungszentrum Landkreis bietet eine Qualifizierung zu ehrenamtlichen Ausbildungslotsen an. Die Qualifizierung richtet sich an Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe und Integrationsarbeit sowie an Multiplikatoren, heißt es in der Mitteilung. Die Ehrenamtlichen sollen neuzugewanderten Menschen...