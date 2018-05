Wanderfalken brüten vier Küken aus

Vier junge Wanderfalken gibt es in der Hauptkirche Wolfenbüttel. Die Nabu-Kreisgruppe freut sich, so heißt es in der Pressemitteilung, dass die Nisthilfe, die im Turm der Kirche in Wolfenbüttel eingebaut wurde, Erfolg habe.

Nachdem die erste im Brutraum angebrachte Kamera ihren Dienst versagt habe, sei im vergangenen Jahr eine Kamera mit neuerer Technik installiert worden. Im Einsatz gewesen seien Franz Lambert, Dietrich Görtz, Frank Gruber und Fabian Schilling. Durch eine Verbindung zu PC und Monitor auf einer tieferliegenden Ebene des Turmes könne so das Brut- und Aufzuchtgeschehen verfolgt werden, ohne die Vögel zu stören. Auch bräuchten die Nabu-Aktiven für die Kontrollgänge nicht den beschwerlichen Weg über etliche lange und steile Leitern bis in die Kirchturmspitze hinauf machen.

2007 habe Nabu-Mitglied Rolf Reichelt den Brutraum gebaut. Seit 2012 könnten in regelmäßiger Folge Brutvorgänge beobachtet werden. In der Regel legten die Wanderfalken vier Eier. Sieben Bruten seien bislang beobachtet worden.

Wenn erkrankte Wanderfalken beobachtet würden, brächten die Wolfenbütteler Naturschützer die Vögel zum Tierarzt und in Folge häufig zum Nabu-Artenschutzzentrum Leiferde, wo sich Experten fachkundig um die Vögel kümmerten.

Wanderfalken, so der Nabu, seien sehr schnelle Vögel, die ihre Beute vom hohen Ansitz aus im Sturzflug greifen könnten. Sie seien die größte in Deutschland vorkommende Falkenart. Als ursprüngliche Felsbrüter besiedelten sie inzwischen gerne hohe Gebäude mit Nischen wie beispielsweise Kirchtürme. Sie bauten keine eigenen Nester.

In den 70er Jahren seien die Wanderfalken durch den Einsatz des Insektizids DDT fast ausgerottet worden. Das Gift sei durch die Nahrungskette in ihren Körper gekommen und habe zur Ausbildung dünnwandiger Eierschalen geführt, die das Brutgeschehen häufig nicht überstehen könnten.

Seitdem das Gift in den 70er Jahren in Deutschland verboten sei, hätten sich die Bestände wieder erholt. Der Wanderfalke sei in Deutschland eine streng geschützte Art. Trotzdem komme es immer wieder zu illegalen Verfolgungen durch Vergiftungen oder auch Abschüsse.