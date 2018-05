Autofahrer missachtet Vorfahrt in Schladen

Wolfenbüttel Ein 38-Jähriger hat nach Polizeiangaben am Freitag gegen 0.30 Uhr im Einmündungsbereich Markt/Damm in Schladen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Er missachtete demnach die Vorfahrt eines Autofahrers, der Richtung Bahnhofstraße fuhr. Durch eine Vollbremsung habe der einen Zusammenstoß verhindert. Der 38-Jährige stieß mit seinem Auto noch gegen ein Verkehrszeichen, bevor er unbeirrt weiterfuhr. Aufgrund von Zeugenhinweisen wurde der bis dato Unbekannte an seinem Wohnort angetroffen. Der Mann hatte laut Polizei Alkohol getrunken und besitzt keinen Führerschein.