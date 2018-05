Bob Marley auf Leinwand

Sie stellt aktuell rund 30 Bilder im Turm der Landkreisverwaltung an der Bahnhofstraße 11 aus, teilt der Landkreis mit. Bis 14. Juni sind die Bilder dort während der üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Den Schwerpunkt der Ausstellung bilden Porträts und Landschaften.

„Mich faszinieren die Tropen und afrikanische Menschen. Gerade die Kultur der Himba in Namibia und der Massai in Kenia finde ich sehr spannend“, wird Marion Rechenberger in der Mitteilung zitiert. Porträts sehe die Hobbymalerin als ihr Steckenpferd an. So seien neben afrikanischen Menschen auch Porträts von Stars und Berühmtheiten zu sehen, etwa von Bob Marley, Christina Aguilera oder Dean Martin. Sie habe für sich einen Weg gesucht, um vom Alltagsstress abschalten zu können. Seit ihr Mann ihr Weihnachten 2002 eine komplette Malerausstattung inklusive Staffelei geschenkt habe, sei sie dem Hobby verfallen. Die Hobbykünstlerin wende unterschiedlichste Techniken an – von der Trockenwischtechnik bis Nass-in-Nass. Dabei male sie überwiegend mit Ölfarben, aber auch Acrylfarben und Kreide nutze sie. Alles habe sie sich selbst angeeignet. Für eine Spezialisierung auf Porträts wolle sie aber Unterricht nehmen.