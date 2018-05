Unbekannter begeht Unfallflucht in Schladen

Wolfenbüttel Einen schwarzen PKW Hyundai hat ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters auf der Hermann-Müller-Straße in Schladen beschädigt. Er fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich am Montag zwischen 9.15 und 10 Uhr. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.