Acts für Stars@ndr2 in Wolfenbüttel stehen fest

Die Vorbereitungen für das große Musikfestival des Norddeutschen Rundfunks auf dem Exer-Gelände im Rahmen des Jubiläums „900 Jahre Wolfenbüttel“ laufen bei der Stadt bereits seit Wochen auf Hochtouren. Bisher standen die Stars, die auf der großen Bühne vor bis zu 30 000 Zuschauern auftreten werden, noch nicht fest. Am Dienstag gab der NDR nun vier der geplanten fünf Stars bekannt. Nur der Headliner, der absolute Star der Veranstaltung, wurde noch nicht bekanntgegeben. Folgende vier Sänger beziehungsweise Gruppen werden beim Festival „stars@ndr2 - live in Wolfenbüttel“ am Samstag, 4. August, auf dem Campus auftreten: Philipp Dittberner, Lions Head, Lotte und Alexander Knappe. Diese Künstler sind vorher noch nie in Wolfenbüttel aufgetreten, sind für das Publikum also neu.

Philipp Dittberner: Mit „Wolke 4“ und „Das ist dein Leben“ wurde Philipp Dittberner vor drei Jahren zum Shootingstar. Sein Debüt-Album „2:33“ betitelte er nach der Uhrzeit, bei der am besten Songs schreiben kann. Ausverkaufte Tourneen und mehrere Auszeichnungen folgten. Im vergangenen Jahr meldete sich der Singer/Songwriter mit einem neuen Album zurück. Auf „Jede Nacht“ zeigt sich der 28-Jährige in seinen Texten gewohnt persönlich, erweitert jedoch seine Musik um tanzbare Pop- und R&B-Elemente.

Lions Head: Hinter dem Pseudonym Lions Head versteckt sich der New Yorker Ignacio Uriarte. Dabei vereint er Singer/Songwriter-Sounds und tanzbare Beats zu einem eingängigen Stilmix. Sein Song „When I Wake Up“ wurde mit mehr als fünf Millionen Streams zum Online-Hit. Das Debüt-Album „LNZHD“ mit den Singles „True Love“, „Golden“ und „See You“ folgte. Nach den Stationen Los Angeles, London, Madrid, Rom, Wien, Hamburg und Berlin ließ er sich schließlich in München nieder – und startete von hier aus seine Musikkarriere.

Lotte: Im Alter von 13 Jahren komponierte Lotte bereits ihren ersten Song, nahm Gesangsunterricht und lernte die Instrumente Gitarre, Klavier und Geige zu spielen. Im vergangenen Jahr gelang der damals 21-Jährigen der Durchbruch: Ihre Debüt-Single „Auf beiden Beinen“ wurde zum Überraschungshit – und zeugte von den selbstbewussten Songwriter-Qualitäten der Ravensburgerin. Bis heute hat das Video zu dem Song rund 1,5 Millionen Aufrufe auf YouTube. Im Herbst folgte dann ihr Debüt-Album „Querfeldein“. Mit „Pauken“ und „Farben“ landete sie weitere Hits. Lotte wird zuvor schon im Juli in Braunschweig im Rahmen des internationalen Tennisturnieres auftreten.

Alexander Knappe: Sein ursprüngliches Ziel war der Profifußball. Nach einer Sportverletzung konzentrierte sich Alexander Knappe jedoch auf sein musikalisches Talent. Mit Erfolg: Vor fünf Jahren erschien das Debüt-Album „Zweimal bis unendlich“ des in Cottbus aufgewachsenen Sängers. Mit seinem aktuellen, mittlerweile dritten, Album „Ohne Chaos keine Lieder“ stieg er sogar bis auf Platz sechs der deutschen Charts. Wie vielseitig und hymnisch seine Lieder sind, zeigte er insbesondere in einer Zusammenarbeit mit dem Philharmonischen Orchester des Staatstheaters Cottbus.

Der Eintritt zu diesem Musikfestival unter freien Himmel ist frei. Bei den beiden vorhergehenden Festivals gab es einige Stars auch schon vor ihrem Auftritt auf dem Exer in der Wolfenbütteler Fußgängerzone zu sehen und teilweise zu hören. Dort stellt der NDR am Vormittag des Festivals einen Übertragungswagen auf. Und er wird dann live aus Wolfenbüttel berichten.