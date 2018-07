Neue Leidenschaft

Die weißen Trikots mit dem DFB-Symbol auf der Brust sind out. Schon gleich am Tag nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballer beim WM-Turnier habe ich keines der schmucken Oberteile mehr im Wolfenbütteler Straßenbild erblickt. Einfach weg, übrigens ganz genau wie all die Wimpel an den...