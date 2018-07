Feuerwehreinsatz: Brand in den Steinhäuser Gärten

Die Feuerwehr rückte am Montag zu einem Einsatz in der Neuen Straße aus. Von der Fassade eines ehemaligen Ladengeschäfts fielen Teile der Fassade auf den Bürgersteig. Die losen Fassadenteile sowie Dachziegel wurden abgetragen, um Passanten zu schützen. Der Bereich wurde abgesperrt.

Am Dienstag kam es gegen 14 Uhr in den Steinhäuser Gärten zu einem Flächenbrand. Noch während des Löscheinsatzes kam es zu einer weiteren Alarmierung. Im Schwimmbad war die Brandmeldeanlage angesprungen. Es handelte sich jedoch um einen Fehlalarm, den eine Friteuse in der Küche des Schwimmbads ausgelöst hatte. Zu einem weiteren Fehlalarm kam es in einem Altenheim an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße von einem ausgelösten Brandmelder. red