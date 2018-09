Neues Team deckt 21 Fälle Schwarzarbeit auf

Mitarbeiter der Stadt Salzgitter haben im Juni damit begonnen, die Schwarzarbeit nun auch im Landkreis Wolfenbüttel zu bekämpfen – mit großem Erfolg: Sie haben schon 21 Fälle aufgedeckt und Bußgeldbescheide in Höhe von 37 000 Euro festgesetzt. Wie die interkommunale Zusammenarbeit funktioniert, stellten die Akteure am Mittwoch vor Vertretern von Kommunen, Polizei und Handwerk in Wolfenbüttel vor. Dass Schwarzarbeit kein...