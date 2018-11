Weihnachtsmarkt eröffnet mit Feuershow

Ein vierter Adventshof, noch mehr Tannenbäume in der Stadt und eine Puppenbühne für Kita- und Grundschüler – das ist nur ein Teil des neuen Gewands des Wolfenbütteler Weihnachtsmarktes. Und mitten im Getöse der Neuerungen: die Friedenstanne aus Drammen in Norwegen – zum 56. Mal in Folge wird sie...