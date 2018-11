Kinder schmücken die Friedenstanne

Kinder der dritten Klassen der Grundschule am Harztorwall haben am Donnerstag den unteren Bereich der Friedenstanne auf dem Wolfenbütteler Stadtmarkt geschmückt. Die 13 Meter große Tanne aus Drammen in Norwegen war vor einigen Tagen eingetroffen und von Mitarbeitern der Städtischen Betriebe...