Neue  Ingenieure für den Arbeitsmarkt

Sie haben nach Angaben der Einrichtung von November 2017 bis Oktober 2018 ihr Studium an der Fakultät Elektrotechnik erfolgreich abgeschlossen. 95 von ihnen haben ihren Abschluss als Bachelor of Engineering gemacht, 18 haben mit dem Master of Engineering abgeschlossen.

Der Dekan der Fakultät Elektrotechnik, Professor Peter Stuwe, würdigte die Leistungen und unterstrich ihre hervorragenden Karriereaussichten, heißt es in der Pressemitteilung. Die Absolventen erhielten ihre Abschlusszertifikate. Zudem wurden die erfolgreichsten beziehungsweise engagiertesten Absolventen geehrt: Marc René Lotz erhielt als erfolgreichster Masterabsolvent den mit 750 Euro dotierten Absolventenpreis der Erwin-Marx-Stiftung des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE). Christian Jütte schloss als bester Bachelorabsolvent ab und bekam dafür den mit 500 Euro dotierten Absolventenpreis 2018 der Fakultät Elektrotechnik, gesponsert von der Siemens AG Braunschweig.

Kopf an Kopf mit ihm schlossen Lena Marie Overbeck als Zweitbeste und Jan Kawohl als Drittbester ihr Bachelorstudium ab. Für sein besonderes Engagement im Institut für Elektrische Anlagen und Automatisierungstechnik (IfEA) der Fakultät Elektrotechnik erhielt Hendrik Behr den mit 500 Euro dotierten IfEA-Award, gesponsert von der IAV GmbH Berlin und Gifhorn. Marina Arikova bekam für ihre herausragenden Leistungen im Institut für Kommunikationssysteme und -Technologien (IKT) den mit 500 Euro dotierten IKT-Award 2018.