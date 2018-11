Stadt Wolfenbüttel weist vier neue Tempo-30-Zonen aus

Insgesamt sind nach Stadtangaben 70 Straßen und Quartiere in Wolfenbüttel als Tempo-30-Zone ausgewiesen.

Sie wurden nach entsprechendem Beschluss der Politik von der Stadt gekennzeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Insbesondere durch die Änderung der Straßenverkehrsordnung 2001 seien bis heute fast 70 Straßen und Quartiere als Tempo-30-Zonen ausgewiesen und beschildert worden.

Im Zuge der geplanten Erweiterung des Wohngebiets mit mehreren Mehrfamilienhäusern und der Tatsache, dass die Ackerstraße eine direkte Verbindung zum Schulstandort Henriette-Breymann-Gesamtschule darstellt und von vielen Schülern genutzt werde, sei hier von einer hohen Dichte an Fahrrad- und Fußgängerverkehr auszugehen.

Darüber hinaus befinde sich am Ende der Ackerstraße ein großer Abenteuerspielplatz mit angrenzendem Bolzplatz sowie die Kita Geibelstraße, die auch über die Ackerstraße gut zu Fuß, per Fahrrad oder PKW erreichbar sei. Die Ackerstraße ist keine Hauptverkehrsstraße und dient der Abwicklung des Ziel- und Quellverkehrs aus diesem Wohnquartier und dem Schulstandort, so die Stadt.

Die Einbahnstraße Westring diene überwiegend der Erschließung der Wohnbebauung und sei keine Hauptverkehrsstraße. Damit eine Öffnung der Einbahnstraßenregelung für den Radverkehr möglich sei, müsse die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert werden.

Auch die Sudetenstraße sei keine Hauptverkehrsstraße und diene der Erschließung der Wohnbebauung. Über Verbindungswege zur Liegnitzer Straße, Danziger Straße und Am Heckenkamp sei sie für den Radverkehr attraktiv. Dies gelte auch für die Liegnitzer Straße, die für die Erschließung der Wohnbebauung wichtig sei und für den Radverkehr.