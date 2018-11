Bürgermeister: Tag für kraftvolle europäische Integration

Wolfenbüttel. Der Volkstrauertag ist ein Tag des Gedenkens an Krieg und Gewalt. Er dient der stillen Einkehr und der Trauer. Die zentrale Veranstaltung fand in Wolfenbüttel in der Feierhalle der Schule am Teichgarten statt. Eingeladen hatte der Ortsverband des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Klarinettenquartett des Gymnasiums Große Schule. Zudem gestalteten Schüler der Leibniz-Realschule mit Texten...