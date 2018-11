Strom und Gas werden ab Januar deutlich teurer

Ein Stromzähler zeigt in einem Mietshaus die verbrauchten Kilowattstunden an. Die Preise für Strom und Gas steigen ab Januar.

„Grund für die Anhebung sind Mehrkosten für die Beschaffung“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Ob Kraftstoffe, Strom oder Gas – alle Energieträger würden teurer. „Bei dieser massiven Steigerung kommen wir um eine Preiserhöhung leider nicht herum“, wird Vera Steiner, kaufmännische Geschäftsführerin der Stadtwerke Wolfenbüttel, zitiert.

Die Preiserhöhung greift zum Januar 2019. „Es ist uns wichtig, unsere Kunden stets so günstig wie möglich mit Energie zu beliefern. Die Preise zogen an den Handelsplätzen aber nun schon seit geraumer Zeit kontinuierlich und sehr deutlich an. Das erhöht unsere Kosten für die Beschaffung“, so Steiner weiter. Die Schreiben an die Kunden des Unternehmens seien verschickt worden. Ursache für den Anstieg der Energiepreise sei unter anderem die Verteuerung von Emissionszertifikaten.

Die Gasprodukte

Bei den Gasprodukten bleibe der Grundpreis weiter stabil, der Arbeitspreis steige in den meisten Tarifen. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden (kWh) zahlt demnach künftig im Tarif WF-eco Gas 75 Euro mehr im Jahr. Es sei bei Gas die erste Preiserhöhung seit sieben Jahren. Zwischenzeitlich seien die Preise gar gesunken.

Die Stromprodukte

Bei Strom erhöhe sich beides: Grund- und Arbeitspreis. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden bedeute dies im Tarif WF-eco zum Beispiel 44 Euro Mehrkosten im Jahr. Sowohl im Strom-, als auch im Gaspreis sei eine Vielzahl an Steuern und Abgaben enthalten, die der Energielieferant nicht beeinflussen könne. Bei Strom entfallen demnach gut 50 Prozent auf staatliche Abgaben und Umlagen zur Finanzierung der Energiewende sowie Steuern, rund ein Viertel auf Netznutzungsentgelte. Der Rest sei für Produktion und Beschaffung der elektrischen Energie, das Vertragsmanagement und den Service. Nur auf diesen Teil hätten die Energielieferanten bedingt Einfluss.

Beim Gaspreis machten Steuern und Abgaben rund 25 Prozent aus. Netznutzungsentgelte und der Messstellenbetrieb schlügen mit 25 Prozent zu Buche. Die übrigen 50 Prozent zahlten Kunden für den Energieträger selbst und die Aufgaben des Lieferanten mit Kundenservice und Abrechnung.

Unabhängig von der Preissteigerung böten die Stadtwerke Kunden kostenfreie Energieberatung an.