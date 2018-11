Das Willkommenscafé braucht weitere Ehrenamtliche

Seit drei Jahren gibt es diese Einrichtung im Roncallihaus in der Trägerschaft der Caritas, der Diakonie, der katholischen St.-Petrus-Gemeinde, der Propstei Wolfenbüttel und der Stadt, heißt es in der Pressemitteilung.

Jeweils am Montag, Mittwoch und Donnerstag besteht für jeden von 14 bis 17 Uhr die Gelegenheit, zwanglos und unangemeldet in den Räumen, die man über die Krumme Straße erreicht, vorbeizukommen und einen Kaffee oder Tee, einen Saft oder ein Wasser zu trinken, ein Stückchen Kuchen zu essen und miteinander zu sprechen, zu lernen oder Kontakte zu knüpfen. Etwa 15 Ehrenamtliche wechselten sich als Lernbegleiter ab, könnten aber den Bedarf nicht komplett abdecken, da sie sich auch um die logistische Abwicklung des Cafés kümmerten. Bei einem Treffen von Ehrenamtlichen und regelmäßigen Cafébesuchern konnten 22 neue Ehrenamtliche aus dem Kreis der Flüchtlinge gewonnen werden, heißt es weiter. Zwei davon engagierten sich jetzt selbst als Lernbegleiter, während die anderen die Küche des Cafés betreuten, nach den Café-Nachmittagen für Ordnung sorgten und einfach anpackten, wenn Hilfe benötigt werde.

Viola Bischoff von der Stabstelle für Integration, die das Café hauptamtlich betreut: „Wir haben jetzt das Konzept 2.0, ein gemeinsam von ehrenamtlichen Deutschen und Geflüchteten betreutes Café. Dadurch können wir in 2019 auch wieder Kinderbetreuung durch eine syrische Kindergärtnerin am Mittwoch während der Cafézeiten für unsere Gästekinder anbieten. Wir denken, so die nächsten Jahre den Cafébetrieb weiter aufrechterhalten zu können.“ Allerdings werden auch weiterhin ehrenamtliche deutsche Muttersprachler als Lernbegleiter für Flüchtlinge gesucht.

Gerade im Bereich Hausaufgabenhilfe für Erwachsene reiche die Selbsthilfe der anderen Flüchtlinge noch nicht aus. Jeder Ehrenamtliche sei in seiner Zeiteinteilung völlig frei und keinem Dienstplan unterworfen. Für Fragen und Probleme gebe es immer ab 13 Uhr einen Ansprechpartner vor Ort. Einmal im Monat träfen sich die Ehrenamtlichen zum Erfahrungsaustausch.

Immer benötigt würden außerdem Sach- und Geldspenden, denn der Cafébesuch koste nur 50 Cent pro Besucher und Termin. So solle auch den Gästen der Suppenküche und Familien mit geringem Einkommen der Besuch des Cafés ermöglicht werden.