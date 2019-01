Hornburg. Ein Knallkörper hat den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in Hornburg beschädigt.

Unbekannte zünden Knallkörper in Hornburger Briefkasten

Unbekannte zündeten ihn nach Polizeiangaben am Sonntag zwischen 3.30 und 4 Uhr an der Braunschweiger Straße. Vermutlich, so die Polizei weiter, sei der Knallkörper selbstgebaut. Der Briefkasten wurde zerstört, der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Hinweise:

(0 53 31) 93 30.