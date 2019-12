Auf Wolfenbütteler Meesche entsteht eine Bürgersportanlage

Die neue Sportanlage auf der Meesche, wo am Donnerstagmittag der erste offizielle Spatenstich erfolgte, wird dem „Sport in Wolfenbüttel insgesamt gut tun“. Das erklärte Klaus Dünwald, Vorsitzender des Hauptnutzers der Anlage, des MTV Wolfenbüttel, am Rande der kleinen Feier auf der inzwischen fast vollständig leergeräumten innerstädtischen Sportanlage. Der MTV sei gut in die Planungen für die neue Sportanlage miteingebunden worden,...