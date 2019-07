Polizei findet Gefahrengutbehälter – K69 bei Fümmelse gesperrt

In der Feldmark an der Kreisstraße 69 im Bereich zwischen der Ortschaft Fümmelse und der Bundesstraße 248 hat die Polizei am Dienstagnachmittag einen Kunststoffbehälter mit Gefahrengutzeichen gefunden. Ob sich in dem Behältnis tatsächlich gefährliche Stoffe befindet, ist laut Polizei noch unklar. Menschen sind laut Polizei nicht in Gefahr.

Ursprung des Einsatzes war ein Hinweis auf illegale Müllentsorgung. Bei der Überprüfung fand die Polizei in der Feldmark einen Plastiksack mit Müll – darunter auch der Kunststoffbehälter. „Da sich auf diesem Behältnis ein Gefahrgutzeichen befindet, wurde der Einsatzraum weiträumig abgesperrt“, heißt es in der Polizeimeldung. Menschen sind laut Polizei nicht gefährdet, da der Fundort außerhalb der Wohngebiete liegt. Während der Bergung ist die Kreisstraße 69 zwischen dem Ortsausgang von Fümmelse und der Bundesstraße 248. feu