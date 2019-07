Kontrolle in Wolfenbüttel – Alkotest ergibt 0,7 Promille

Eine Streife der Polizei Wolfenbüttel hat laut Polizeibericht am Montag, 22. Juli, gegen 17.45 Uhr einen 47-jährigen Autofahrer kontrolliert, der mit seinem Auto auf der Cranachstraße in Wolfenbüttel unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Dieses bestätigte sich schließlich durch einen Test, der Wert betrug 0,7 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, so Polizeisprecher Frank Oppermann.