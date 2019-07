Wolfenbüttel – Kinder überwinden viele Hürden des Alltags

Sich gegenseitig helfen, Neues ausprobieren und miteinander sprechen – das stand im Mittelpunkt des Sommer-Sprachcamps des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Grundschule am Geitelplatz. Unterstützt durch die Deutsche Postcode-Lotterie und die Lotto-Sport-Stiftung sowie in Kooperation mit Vereinen...