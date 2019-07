Thomas Mertens sitzt in seinem Garten am Laptop. Er kandidiert für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters Elm-Asse.

Ampleben. Thomas Mertens ist Fachmann in Sachen Immobilien. Mit seinen Kenntnissen will er auf dem Bürgermeisterstuhl der Samtgemeinde Elm-Asse punkten.

Thomas Mertens will Bürgermeister in Elm-Asse werden

Immobilienfachmann Thomas Mertens will auf den Bürgermeisterstuhl der Samtgemeinde Elm-Asse. Der 54-jährige Unternehmer tritt bei der Wahl am 15. September gegen Dirk Neumann und Michael Waßmann an.

Mertens betreibt gemeinsam mit seiner Partnerin Elke Köchy in Ampleben das Unternehmen Immobilien-Treuhand GmbH. In Schöppenstedt und Umgebung sind vor allem zwei Projekte von ihm bekannt geworden: das neue Gesundheitszentrum und der Wohnpark Stufenlos, der günstige Wohnungen für Menschen mit Behinderungen und kleinem Geldbeutel bietet.

Sozialer Wohnungsbau und die Möglichkeiten, in den Orten der Samtgemeinde angemessenen Wohnraum zu schaffen für Menschen mit kleinem Geldbeutel, für Alleinerziehende, junge Familien und Senioren, stehen im Mittelpunkt, wenn man mit ihm darüber spricht, was er in der Gemeinde dringend anpacken möchte, falls er gewählt wird. Es soll aber auch um Hochwasserschutz, Pflege und Klimaschutz gehen.

Der Bedarf an günstigem Wohnraum sei da. Das werde ihm und seiner Partnerin immer wieder bei Anfragen deutlich. Auch die Kommune müsse sich in diesem Bereich engagieren, fordert er: „Es kann nicht immer nur der Eigeninitiative privater Unternehmer überlassen bleiben.“

Und dann gelte es auch noch, Antworten auf den demografischen Wandel zu finden. Die Bevölkerung werde älter. Seniorengerechtes Wohnen sei ein immer wichtigeres Thema in Schöppenstedt und Umgebung. „Wir müssen innerhalb der nächsten zehn Jahre auch Antworten dafür für finden.“ Schließlich gehe es darum, wie die Menschen hier wohnen möchten. Für viele sei es attraktiv, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Auch dafür müssten passende Wohnungen geschaffen werden. Ein paar Ideen streut er gleich ein. Denkbar seien Senioren-Wohngemeinschaften oder Wohngruppen. „Darüber muss man nachdenken.“

Eine kommunale Wohnungsbaugenossenschaft könnte ein wichtiger Hebel sein, um der Öffentlichen Hand den nötigen Einfluss zu verschaffen und entsprechende Projekte voranzutreiben. Die Samtgemeinde Elm-Asse könnte das wohl nicht alleine stemmen. Aber gemeinsam mit der Gemeinde Schladen-Werla und vielleicht noch einer anderen Gemeinde könnten es klappen. Ein weiterer Vorteil: Sowohl die Gemeinden als auch die beteiligten Bürger könnten von den wirtschaftlichen Erträgen profitieren.

Klimaschutz ist ein anderes Thema, das er auf die Agenda setzen will. Aber auch dabei spielt Bauen eine Rolle. CO2-neutrale Wohnsiedlungen seien möglich. Funktionieren könne so etwas auch in kleinen Gemeinden, wie das Beispiel des Energiedorfs Beuchte zeige.

Mehr für den Hochwasserschutz müsse man tun und die Vorsorge vorantreiben. Rückhaltebecken zu reaktivieren könnte eine Lösung sein. Gestärkt werden müssten aber auf alle Fälle die Feuerwehren, damit sie für Hochwassereinsätze besser ausgestattet seien.

Für einen Wechsel aus der freien Wirtschaft in die Verwaltung fühlt sich Mertens gerüstet. Er habe einige Jahre als Zeitsoldat gedient und dabei auch eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolviert, erzählt der gebürtige Königslutteraner.