Kunde ärgert sich: Postbank reduzierte Zugang zu Automaten

Richtig sauer ist ein Leser, weil die Postbank die Zeiten eingeschränkt hat, an denen man die Geldautomaten ihrer Filiale am Harztorwall nutzen kann. Losgegangen sei das, nachdem unbekannte Täter einen der beiden Geldautomaten im Treppenhaus der Hauptstelle der Post gesprengt hatten. In dem Gebäude ist auch die Postbank untergebracht.

In der Nacht zu Donnerstag, 21. März, waren die Täter zu Gange. Sie sprengten einen der drei dort installierten Geldautomaten auf. Der Automat wurde total zerstört. Durch den Druck der Detonation zerbrachen mehrere Scheiben. Verletzt wurde niemand (wir berichteten).

Die Postbank stellte einen neuen Automaten auf. Sie regierte aber offenbar auch bezüglich der Öffnungszeiten. Bevor die Räuber kamen, hatten Kunden jederzeit Zugang, um Geldgeschäfte zu erledigen. Nun sind die Automaten nur noch zugänglich, wenn auch die Filiale von Post und Postbank geöffnet ist: montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr und samstags bis 12.30 Uhr sei das der Fall, schreibt unser Leser. An Sonn- und Feiertagen habe man gar keinen Zugang mehr. „Die Kunden müssen für die Straftat von Banditen büßen“, formuliert er. Wer bisher wegen beruflicher Verpflichtungen darauf angewiesen gewesen sei, Geldangelegenheiten am Automaten am Wochenende zu erledigen, werde nun „völlig vor den Kopf gestoßen“. Der Leser klagt über lange Warteschlangen, die sich abends vor 18 Uhr vor den Automaten bildeten.

Die Postbank antwortet auf Nachfrage, dass sie den Ärger „vereinzelter Kunden“ nachvollziehen könne. Dem Unternehmen sei daran gelegen, den Zugang zu den Filialen rund um die Uhr zu gewährleisten. Aber der Bank sei auch die Sicherheit der Filialen wichtig. „Wir müssen in den Einzelfällen abwägen, inwieweit die aktuelle Sicherheits- und Sachlage den Zugang vor Ort zulässt“, schreibt Pressesprecher Ralf Palm.

Perspektivisch soll sich die Situation aber wieder ändern. „Die Einschränkungen gelten nur vorübergehend“, versichert Palm.

Für die Postbank-Kunden gebe es außerdem Alternativen, um sich kostenfrei mit Bargeld zu versorgen. Palm verweist auf die Filiale der Deutschen Bank am Holzmarkt 3 bis 5 und auf die der Commerzbank an der Breiten Herzogstraße 23. Außerdem gebe es die Möglichkeit, sich in Supermärkten mit dem so genannten Cash-Back-Verfahren Geld auszahlen zu lassen. Auf Vorschläge des Lesers, in der Wolfenbütteler Filiale einen abgetrennten Terminalbereich zu schaffen, der Diskretion ermögliche, geht Palm nicht ein.