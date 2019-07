Hubsteiger gerät nachts in Fümmelse in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei, geriet am Mittwoch, 24. Juli, gegen 1 Uhr in Fümmelse ein Hubsteiger in Brand. Das Arbeitsgerät war auf einem Betriebsgelände am Thieder Weg abgestellt, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Erste Ermittlungen deuteten auf einen technischen Defekt hin. Zur entstandenen Schadenshöhe könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden.