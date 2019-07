Täter stehlen Werkzeug am Södeweg in Wolfenbüttel

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Montag, 22. Juli, 18.30 Uhr, und Dienstag, 23. Juli, 9 Uhr, in einen Baucontainer eingedrungen, der auf einer Baustelle am Södeweg in Wolfenbüttel abgestellt war. Aus dem Container wurde Werkzeug entwendet, so zum Beispiel Akkuschrauber, Bohrmaschine, Säge und Winkelschleifer, heißt es im Polizeibericht weiter. Der entstandene Gesamtschaden werde auf zirka 1250 Euro geschätzt. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.