Trickdieb erbeutet Geld bei 91-Jährigem in Wolfenbüttel

Unter dem Vorwand, er sei von einer Entrümpelungsfirma und wolle alte Gegenstände kaufen, verschaffte sich laut Polizei am Dienstag, 23. Juli, 11.45 Uhr, ein unbekannter Mann Zutritt zum Haus eines 91-Jährigen in Wolfenbüttel. Dort gelang es dem Unbekannten, den Bewohner abzulenken und in einem günstigen Moment Bargeld zu entwenden, so die Polizei. Anschließend habe der Unbekannte mit seiner Beute das Haus verlassen. Zum entstanden Schaden könnten derzeit keine Angaben gemacht werden. Beschreibung des Unbekannten: 30 bis 40 Jahre alt, zirka

1,70 Meter groß, hellbraunes kurzes Haar, akzentfreie Sprache.

Hinweise: (05331) 9330.

Sicherheitstipps der Polizei

Für Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür.

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort, legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. Ziehen Sie telefonisch Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch Nachbarn hinzu.

Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt sind.

Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen. Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.