Wolfenbüttel. Los geht die Tour am Samstag, 27. Juli, um 9.30 Uhr auf dem Wolfenbütteler Bahnhof. Am Abend ist die Rückkehr vorgesehen.

Wolfenbütteler ADFC bietet Radtour zu Helmstedter Seen an

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) lädt zu einer Radtour zu den Helmstedter Seen ein. Am Samstag, 27. Juli, treffen sich die Teilnehmer um 9.30 Uhr am Bahnhof Wolfenbüttel am Gleis eins. Nach der Bahnfahrt nach Helmstedt startet die etwa 50 Kilometer lange Seentour.

Dabei handelt es sich um Seen, die durch den Braunkohleabbau entstehen beziehungsweise entstanden sind, heißt es in der Einladung. Auf der Tour kommt die Gruppe am Schöninger Schloss und am Paläon vorbei und macht eine Wallrundfahrt in Helmstedt.

Mit der Bahn geht es zurück nach Wolfenbüttel (Ankunft entweder 18.15 oder 19.15 Uhr). Für die Bahnfahrt werden Fahrkarten für zirka

13 Euro benötigt. Bei dieser Selbstverpflegungsfahrt ist eine Einkehrpause vorgesehen. Anmeldung unter tour@adfc-wf.de