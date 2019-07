CGLS in Wolfenbüttel bietet jetzt Sozialpädagogik an

Die Berufsbildende Carl-Gotthard-Langhans-Schule (CGLS) in Wolfenbüttel hat ein neues Angebot. Zum Schuljahr 2019/2020 können sich junge Menschen erstmals für die „Fachoberschule Gesundheit und Soziales – Schwerpunkt Sozialpädagogik“ anmelden. Die zweijährige Fachoberschule wird mit der Fachhochschulreife abgeschlossen, die zum Hochschulstudium berechtigt. Für das kommende Schuljahr sind noch freie Plätze vorhanden. Anmeldungen nimmt die CGLS entgegen, schreibt der Landkreis in einer Mitteilung.

Der Kreistag im Landkreis Wolfenbüttel hatte im März dieses Jahres beschlossen, eine Fachoberschule an der CGLS einzurichten. Die Landesschulbehörde hat die neue Schulform jetzt genehmigt. Um den Übergang zwischen Schule und Studium zu erleichtern, kooperiert die CGLS mit der Fakultät Soziales der Ostfalia Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel. So können während der Schulzeit Credit Points erworben und auf ein späteres Studium an der Ostfalia angerechnet werden. Mit der Fachoberschule werden die junge Menschen auf hochqualifizierte Tätigkeiten im sozialen Bereich nach Studium oder Ausbildung vorbereitet, heißt es weiter.

Die neue Fachoberschule richtet sich an Schüler mit dem Sekundarabschluss I – Realschulabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss. Die CGLS bietet mit dieser Fachoberschule den Absolventen der allgemeinbildenden Schulen nach Klasse 10 die Möglichkeit eines wohnortnahen, weiterführenden Schulbesuchs. Zunächst wird die Klasse 11 eingerichtet. In diesem Jahrgang absolvieren die Schüler an zwei Tagen in der Woche fachtheoretischen Unterricht und an drei Tagen in der Woche ein Praktikum in einer sozialpädagogischen Einrichtung oder gleichwertigen Einrichtung. In insgesamt 960 Stunden im Praktikum werden so wertvolle Erfahrungen und Einblicke in das Arbeitsleben gesammelt. Die Auswahl der Praktikumseinrichtung wiederum erfolgt laut Mitteilung durch die Schüler selbst.

Zum Schuljahr 2019/2020 gibt es noch freie Schulplätze für interessierte Schüler. Das Anmeldeformular und weitere Informationen gibt es auf der Seite der CGLS www.cgls.de. Persönlich ist die CGLS über das Sekretariat unter (05331) 956070 erreichbar. Wegen der Ferien ist das Sekretariat derzeit nicht durchgängig besetzt. Daher können sich Interessierte auch an das Referat Schule und Sport, unter (05331) 84242, wenden.