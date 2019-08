Wolfenbüttels Stadtverwaltung hat fünf neue Auszubildende

Wolfenbüttel. Fünf Auszubildende haben am Mittwoch ihren Dienst bei der Stadt Wolfenbüttel angetreten.

Bürgermeister Thomas Pink, Personalleiterin Annette Junicke-Frommert und Ausbildungsbeauftragter Stefan Schrader begrüßten die Gruppe zum Ausbildungsstart im Rathaus. Max Buchheister, Franziska Hopp, Tina Musiol und Luca Roberto beginnen im Beamtenverhältnis auf Widerruf eine Ausbildung zum Stadtinspektor-Anwärter, teilt die Verwaltung mit. Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre. Die Verwaltungsfachangestellten-Ausbildung absolviert Sebastian Ladentin.

„Während Ihrer Ausbildung, werden Sie die verschiedensten Bereiche kennenlernen. Die dort getroffenen Entscheidungen werden vielfach Einfluss auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt haben“, wird der Bürgermeister aus seiner Rede zitiert. Auch müssten sich die Auszubildenden in der Art ihres Denkens umgewöhnen. „Das ist alles ganz anders als in der Schule“, so Pink. Teiljuristisches und analytisches Denken seien jetzt gefragt: „Leicht wird es nicht immer.“ Die ersten Tage bei der Stadt Wolfenbüttel werden genutzt, um den Neuen die Strukturen im Rathaus näherzubringen und um sich – im Rahmen eines Workshops – gegenseitig besser kennenzulernen.

Mit einbezogen seien hier auch die Auszubildenden des jetzt zweiten und dritten Lehrjahres. „Scheuen Sie sich nicht, mit diesen in Kontakt zu treten“, so der Tipp des Bürgermeisters. Da die Azubis des zweiten Lehrjahres traditionell die Patenschaft für die des ersten Jahres übernähmen, solle dies auch kein Problem sein. Aktuell laufe schon die Bewerbungsphase für den 1. August 2020. Gesucht würden dann wieder Stadtinspektoren-Anwärter, Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten, Auszubildende zum Koch, zum Veranstaltungskaufmann, Auszubildende zum Kfz-Mechatroniker sowie Auszubildende zum Friedhofsgärtner.

Weitere Informationen finden Interessierte auch unter www.wolfenbuettel.de/ausbildung.