Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher in Wolfenbüttel fest

Ein 37-jähriger versuchte in ein Geschäft in Wolfenbüttels Innenstadt einzubrechen.

Ein 37-jähriger Mann versuchte am Samstag in einen Handyshop an der Langen Herzogstraße in Wolfenbüttel einzubrechen. Zwei Passantinnen beobachteten ihn und riefen die Polizei. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter fest.

Um 22. 28 Uhr riefen die beiden Frauen über Notruf die Polizei an, heißt es im Pressebericht. Die beiden hätten gesehen, wie sich ein Mann an der Tür des Handyshops zu schaffen machte. Wenige Minuten später seien Beamte mit einem Streifenwagen vor Ort gewesen. Sie hätten den Mann in unmittelbarer Nähe angetroffen und zunächst vorläufig festgenommen. Die beiden Passantinnen identifizierten den 37-jährigen laut Polizei als den Mann, der versucht hatte, die Tür aufzubrechen.

Die Polizisten durchsuchten den Festgenommenen und fanden Teile des Werkzeugs bei ihm, das beim Einbruchsversuch verwendet wurde. Der 37-jährige sei stark alkoholisiert gewesen. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,3 Promille ergeben. .

Weil er in Deutschland keinen festen Wohnsitz habe und beabsichtige, bis zum 20. August auszureisen, habe Fluchtgefahr bestanden. Daher soll der mutmaßliche Einbrecher am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.