Kioskbesitzer erleidet Platzwunde

Genau eine Woche ist es her, dass ein maskierter Täter ein Geschäft an der Straße Am Herzogtore/Ecke Neue Straße mit einer Pistole überfallen hatte. Der noch nicht ermittelte Täter schlug dem Kioskbesitzer die Waffe über den Kopf. Das Opfer, Kioskbesitzer Bernd Spohr, erlitt eine Platzwunde und...