Jägermeister lässt marode Häuser in Wolfenbüttel abreißen

Warum stehen in Zeiten von Wohnungsknappheit die Mehrfamilienhäuser an der Heinrichstraße und im Hochhaus an der Jägermeisterstraße so lange leer? Warum sollen die noch bewohnbaren Häuser überhaupt abgerissen werden? Das fragt unsere Leserin Annegret Grote aus Wolfenbüttel. Das Thema recherchierte Stephanie Memmert. Ende August ist es soweit: Dann rollen in der Heinrichstraße in Wolfenbüttel die Bagger an. Sie beginnen damit, das Haus...