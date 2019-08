Drei Stunden Rock und Folk beim Keltic Summer in Cramme

Mit ihrer energiegeladenen Performance rissen „The Keltics“ die Menschen beim Keltic Summer in Cramme mit. Auch die Vorband kam gut an.

Eine Riesenparty feierten die Keltics Samstagabend auf dem Mittelalterhof in Cramme. Bei der vierten Auflage des „Keltic Summer“ begeisterte die Band erneut hunderte Besucher.

Nun, das war wohl das, was man getrost als einen standesgemäßen Abriss bezeichnen kann. Aus dem Stand sorgten die sieben Folk-Rocker der Keltics mit frechen, teilweise punkig-rotzigen, Folk- und Rockinterpretationen für ausgesprochen gute Laune auf dem Mittelalterhof in Cramme, auf dem unter anderem auch das „Rock im Hof“ stattfindet. Der niederländische Keltics-Frontmann Thys Bouma hatte an der fortwährenden Partylaune auf dem Hof einen großen Anteil.

Keltics-Frontmann Thys Bouma feuerte das Publikum an. Foto: Frank Schildener

Er war unentwegt unterwegs, feuerte das Publikum an, das zwischen Bühne und Bier und Burger pendelte, sprang, tanzte und sang, dass die Menge vor der Bühne sich sofort anstecken ließ und fleißig mitmischte. Sei es durch tanzen, die Hände mit kleinen Taschenlampen in der Dunkelheit schwenken oder lautstarkes Mitsingen der eingängige Refrains. Anlaufzeit brauchte es dafür in keinster Weise, denn die Keltics sind seit vielen Jahren ein Garant für richtige Gute-Laune-Mucke. Mit Bouma zelebrieren Dennis Huhn (Gitarre), Kim Thorben Hansen (Akkordeon), Matze Mencke (Mandoline), Alex Kirchhoff (Drums), Mick Loos (Pipes & Whistles) und Kai Schamberger (Bass) pure Spiel- und Lebensfreude, spielen harmonische und fetzige Rocksongs, Balladen, Jigs und Reels und begeistern damit Tausende, oder wie im Fall vom Freitagabend, einige Hunderte. Authentisch, ehrlich, originell und ohne jede Ermüdungserscheinung bringen sie immer noch ihre Vorstellung von „Keltic Rock“ auf die Bühne.

Folk-Arrangements wechselten sich in Cramme mit Rocksongs ab, dazwischen gab es mitunter eigenwillig interpretierte traditionelle irische und schottische Songs. „Whiskey in the jar“ präsentierten die sieben in gleich mehreren Versionen, unter anderem als beschwingten, das Publikum verblüffenden Reggae, in ungewohnter Folk-Instrumentierung und als knackig-rotzige Rockversion. Als Hommage an den 2015 verstorbenen Motörhead-Sänger Lemmy Kilmister spielte das Septett den Titelsong „Ace of Spades“ des vierten Albums der britischen Heavy-Metal-Legenden.

Als „Special Guest“ hatte das Duo „Ceilidh Project“ als Vorband bereits für gute Laune gesorgt. Humorige Moderationen der beiden Friesen, feine, eingängige schottische Songs und Pipetunes aus eigener Feder bereiteten eine Stunde lang den Boden für das gut dreistündige Keltics-Konzert. Auch für die beiden Musiker gab es daher großen Beifall.