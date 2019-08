IGS Wallstraße Wolfenbüttel bleibt „Europaschule in Niedersachsen“

Wolfenbüttel. 119 Kinder bilden den neuen 5. Jahrgang der IGS Wallstraße in Wolfenbüttel. Sie besuchen nun eine „Europaschule in Niedersachsen“.

„Willkommen an einer Schule für alle“, begrüßte die Schulleiterin Ursula Miege die Neuen, die zukünftig aufgeteilt auf fünf Klassen die IGS Wallstraße besuchen werden, heißt es in der Mitteilung der Schule.

Sie habe damit das Motto der Schule aufgegriffen, die Vielfalt als Reichtum begreife und in der Verschiedenheit der Menschen eine große Chance sehe. Nach einem selbst komponierten Musikstück des vor den Ferien verabschiedeten 10. Jahrgangs hielt zur Überraschung aller auch die Dezernentin der Landesschulbehörde, Regierungsschuldirektorin Susanne Pavlidis, eine kurze Ansprache an die Mädchen und Jungen.

Sie habe als Überraschung eine Urkunde dabei gehabt, die der IGS Wallstraße das Recht verleihe, sich weitere fünf Jahre „Europaschule in Niedersachsen“ zu nennen. Sie habe Europa mit einer Klassengemeinschaft verglichen: Wie auch in der IGS Wallstraße würden Stärkere den Schwächeren helfen, gäbe es Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Zum friedlichen Zusammenleben benötige man vor allem gegenseitigen Respekt und dafür wünsche sie den neuen Schülern Glück, Mut und gutes Gelingen.

Nach verschiedenen Darbietungen war auch der Jahrgangsleiter des neuen 5. Jahrgangs, Uwe Döhner-Mißling, an der Reihe, die Kinder zu begrüßen „In der Grundschule ward ihr die Großen, jetzt seid ihr wieder die Kleinen, aber in ein paar Jahren seid ihr hier die Großen – so lange, bis ihr in einer Ausbildung oder der Oberstufe doch wieder die Kleinen seid“, wird er zitiert. Aufgeregt seien nicht nur die Kinder, sondern auch deren neue Tutoren, die er kurz vorstellte und die sich dann auch nicht lange bitten ließen, den neuen Schützlingen ihre Klassenräume zu zeigen.

Die Eltern blieben bei Gesprächen sowie Kaffee und Kuchen zurück, bis die ersten neuen Fünftklässler wieder auf dem Hof waren und von ihren neuen Eindrücken berichten konnten.