Konzert als Ergebnis des Barock-Workshops in Wolfenbüttel

Das Ergebnis des „Barock-Workshops“, der in dieser Woche in Wolfenbüttel in Kooperation mit ArtTonal und MPC stattgefunden hat, wird am Sonntag um 16 Uhr im Prinzenpalais, Reichsstraße 1, vorgestellt. Ein Ensemble von zwei Cembali und mehreren Blockflöten haben Sätze aus der „Kunst der Fuge“ von...