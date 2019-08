Umfrage zur Sicherheit bei stars@ndr2 in Wolfenbüttel

Wie sicher haben sich die Besucher des Festivals stars@ndr2 auf dem Veranstaltungsgelände am Exer in Wolfenbüttel gefühlt? Das versucht Jessica Hettich mit einer Umfrage zu klären. Aus der Umfrage, die es nur im Internet gibt, gestaltet sie ihre Bachelorarbeit an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. „Gefahren und Sicherheit bei Großveranstaltungen – die Bedeutung von Sicherheitskonzepten am Beispiel von stars@ndr2...