Mehrstimmige Meisterwerke im Prinzenpalais Wolfenbüttel

Das Ergebnis eines „Barock-Workshops“, der jetzt in Wolfenbüttel in Kooperation mit ArtTonal und Michael-Praetorius-Collegium stattfand, wurde im Rahmen eines Konzerts der Teilnehmer im Prinzenpalais an der Reichsstraße vorgestellt. Ein Ensemble von zwei Cembali und mehreren Blockflöten spielten...