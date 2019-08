Die Wolfenbüttelerin Lilo Brettschneider ist gestorben

Kurz vor ihrem 93. Geburtstag starb friedlich in ihrem Haus am Wolfenbütteler Rilkeweg die Musikerin, Musikpädagogin und Dirigentin Lilo Brettschneider, eine Persönlichkeit, die das Musikleben der Lessingstadt von den 1970er bis in die 2000er Jahre nachdrücklich mitgeprägt hat. Mehrere...